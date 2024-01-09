Украинцев возмутила информация, которая разлетелась в Сети, о введении налога в размере 18% на переводы с карты на карту, но, как оказалось, не все так просто.

В конце 2023 года, а именно 27 декабря, Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом. Вследствие начали появляться слухи о том, что любые переводы с карты на карту гражданина Украины будут облагаться 18-процентным налогом.

УНИАН разбирался, будет ли в Украине налог на перевод с карты на карту в 2024 году.

Налог на перевод с карты на карту – Украина "обдирает" граждан

Украинцы очень резко реагируют на появление новых сборов или обязательных платежей, поэтому возможный налог на перевод денег крайне взбудоражил общество, которое пытается функционировать и в без того сложных экономических условиях.

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Успокоить украинцев поспешил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев. Он опроверг сообщение о том, что появится 18%-ый налог за перевод денег с карты на карту

Также эту информацию опровергли и в Министерстве финансов. Там сообщили, что некорректные выводы были сделаны на основе отрывка из раздела 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения", в котором говорится, что:

Все доходы физических лиц, полученные вне предпринимательской деятельности, кроме тех, которые прямо предусмотрены Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины.

В ведомстве указали на два важных нюанса:

В тексте отсутствуют слова о "любых поступлениях на карточку физлица". Фраза о "налогообложении доходов, полученных вне пределов предпринимательской деятельности" основывается на общих принципах налогообложения, которые заложены в действующем налоговом законодательстве, в частности в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины, и действуют уже не первый год.

Таким образом, украинцам не стоит бояться нового налога, ведь его никто и не собирался вводить, а сообщение не соответствует действительности.

Какая сумма перевода отслеживается в Украине 2024

Не стоит забывать, что в банковской системе действует финансовый мониторинг. Система фиксирует все транзакции, которые превышают установленные лимиты.

Так, закон о финмониторинге предусматривает, что под контроль попадают переводы наличных по Украине в сумме 5 тысяч гривень, а связи с этим банки могут блокировать переводы, превышающие эту сумму.

При этом в марте 2022 года Нацбанк Украины принял постановление №60, согласно которому действует повышенный контроль к операциям клиентов со стороны банков, если сумма равна или превышает 400 тысячь гривень.

Также отдельный финансовые учреждения могут устанавливать свои лимиты в рамках требований НБУ, в том числе и популярный в Украине "ПриватБанк"

Тогда вас может заинтересовать, сколько можно переводить денег с карты на карту без налога – Украина не устанавливала налог на перевод средств с карты на карту физических лиц.

Ранее УНИАН писал, что изменится с 1 января 2024.

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