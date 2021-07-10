Налог будет начисляться за избыточный метраж жилплощади.

С июля 2021 года украинцы должны будут платить налог на жилье, метраж которого превышает установленные нормы.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины, ст. 266.

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За что будем платить

Налог будет начисляться за избыточный метраж жилплощади. В список тех, кто автоматически считается собственником лишнего жилья попадают:

собственники одной или нескольких квартир, суммарная площадь которых превышает 60 кв. м;

собственники одного или нескольких жилых домов, суммарная площадь которых превышает 120 кв. м;

собственники разных типов недвижимости (квартира и дом) суммарная площадь которых превышает 180 кв. м.

Налог будет начисляться за каждый квадратный метр сверх установленной номы.

Сколько будем платить

Согласно Налоговому кодексу, сумму налога определяют местные власти, однако она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2020 года. А так как налог платится за 2020 год, расчет производится исходя из минимальной заработной платы в размере 4723 грн.

Следовательно, максимальная ставка налога не может быть больше 70,85 грн за каждый лишний кв. м.

В Киеве ставка налога составляет 1%, то есть 47,23 грн за кв. м.

Если вы являетесь собственником квартиры, метраж которой составляет 70 кв. метров, вам придется заплатить от 47,23 грн за кв. м. до 70,85 грн за каждый лишний кв. м. в зависимости от вашего региона.

Кто заплатит больше всех

Тем, у кого метраж квартиры превышает 300 кв.м придется заплатить налог в размере 25 тыс. грн.

Такую же сумму заплатят владельцы частных домов общая площадь которых превышает 500 кв.м.

Кто должен будет платить

Налог должны будут платить исключительно собственники жилья;

сумма налога никоим образом не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме;

налог платится один раз в год тем человеком, на кого оформлен лицевой счет;

в случае, если лицевой счет разделен на несколько совладельцев и даже после разделения счета метраж превышает установленные нормы, налог должен будет заплатить каждый из совладельцев. Налог будет начисляться исключительно на метры, превышающие установленную норму;

если лицевой счет разделен, каждый из совладельцев платит налог исключительно за свою долю;

если квартира или дом находятся в совместной собственности, но лицевой счет не разделен, налог должен будет уплатить один из собственников по согласию всех сторон.

Налог не будет распространяться на следующие объекты:

объекты недвижимости, находящиеся в собственности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, созданных ими в установленном порядке, которыек полностью содержатся за счет соответствующего государственного бюджета или местного бюджета и являются неприбыльными;

объекты, расположенные в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенные Законом, в том числе их части;

здания детских домов семейного типа;

общежития;

жилую недвижимость непригодную для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признанную такой согласно решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины;

объекты жилой недвижимости, в том числе их части, принадлежащие детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, признанным такими в соответствии с Законом, детям с инвалидностью, воспитываемым одинокими матерями (родителями), но не более одного такого объекта на ребенка;

объекты нежилой недвижимости, использующиеся субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность во временных сооружениях для осуществления предпринимательской деятельности и/или в малых архитектурных формах и на рынках;

здания промышленности, отнесенные к группе "Здания промышленные и склады" (код 125) Государственного классификатора зданий и сооружений ДК 018-2000, используемые по назначению в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, но не сдаются их владельцами в аренду, лизинг, заем;

объекты жилой и нежилой недвижимости, находящиеся в собственности общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;

объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций, (приюты, интернаты, больницы и т.п.), кроме объектов недвижимости, в которых осуществляется производственная и/или хозяйственная деятельность;

здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и источников финансирования, которые используются для предоставления образовательных услуг.

объекты нежилой недвижимости государственных и коммунальных детских санаторно-курортных заведений и заведений оздоровления и отдыха детей. В случае исключения из Реестра неприбыльных учреждений и организаций декларация подается плательщиком налога на протяжении 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло исключение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций;

объекты нежилой недвижимости государственных и коммунальных центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, центров физического здоровья населения, центров по развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, детско-юношеских спортивных школ, а также центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений всеукраинских физкультурно-спортивных обществ, их местных ячеек и обособленных подразделений, являющихся неприбыльными и включенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. В случае исключения таких учреждений и организаций из Реестра неприбыльных учреждений и организаций декларация подается плательщиком налога на протяжении 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло исключение из Реестра неприбыльных учреждений и организаций;

объекты нежилой недвижимости баз олимпийской и паралимпийской подготовки. Перечень таких баз утверждается Кабинетом Министров Украины;

объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

С какого числа нужно платить

Налог начисляется с 1 июля 2021 года, а оплата производится за 2020 год.

Уплатить налог нужно в течение 30 дней, начиная с 1 июля или в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления.

Если налоговая так и не выслала вам квитанцию, имеет смысл обратиться в налоговый орган по месту регистрации во избежание начисления пени и штрафов.

Сколько раз в год нужно будет платить

Данный налог нужно будет платить один раз в год.

Что будет, если не заплатить налог

Просрочка уплаты налога сроком 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%,

Просрочка платежа на более чем 30 дней увеличит сумму налога на 20%.

Уточнить, нужно ли вам платить налог на недвижимость, можно в налоговом отделении по месту регистрации. Даже если платежка не пришла, это не означает, что налогового обязательства нет.

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Автор: Елена Коваленко