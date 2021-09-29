Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

На фоне подготовки к запуску в Украине накопительной пенсии, планируется создание фонда гарантирования вкладов в негосударственных пенсионных фондах для защиты средств украинцев.

Об этом заявил член НКЦБФР Юрий Бойко, передает "Правительственный портал".

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Над созданием фонда работает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, есть три формы защиты от инвестиционного риска.

Гарантии возврата:

Отказ от механизма гарантий, используя для хеджирования (открытие сделок на одном рынке для компенсации ценовых рисков на противоположной позиции на другом рынке) инструменты финансового рынка.

Это можно реализовать, например, выбирая варианты деривативов (договор, удостоверяющий право приобрести или продать базовый актив на определенных в договоре условиях в будущем).

Также можно использовать гарантии возврата, предоставленные третьими лицами. Например, представителями пенсионного фонда, их объединениями или использовать другие формы коллективной передачи рисков.

Создание резервных фондов

Еще одна форма защиты – создание резервных фондов как в самих негосударственных пенсионных фондах, так и на уровне компаний по управлению активами.

В то же время член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подчеркнул, что гарантии бесплатными не бывают и каждый из этих видов гарантий имеет свою цену.

"За них в конечном итоге рассчитываются или налогоплательщики (в случае государственных гарантий), или же участники системы (в виде недополученной доходности собственных инвестиций). И чем больший объем покрывается гарантией (взносы, доход и т.д.), тем она дороже", – резюмировал Бойко.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Автор: Елена Коваленко