Монета номиналом 2 гривни выпущена тиражом 30 тыс. штук.

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Павел Глазовой". Монета выполнена из нейзильбера.

"Памятная монета посвящена одному из самых популярных украинских поэтов-юмористов, заслуженному деятелю искусств Украины, лауреата премии имени Остапа Вишни, первому лауреату премии имени Петра Сагайдачного – Павлу Прокоповичу Глазовому", - сообщила пресс-служба регулятора.

Монета из нейзильбера номиналом 2 гривни выпущена тиражом 30 тыс. шт. На аверсе монеты на зеркальном фоне размещены: вверху надпись Украина (полукругом), справа от которой – малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты 2022.

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В центре композиция: на фоне стилизованной раскрытой книги – кресло-качалка, над которым пролетает муза, справа –театральные маски, которые олицетворяют театр жизни, в котором поэт обличает и высмеивает отрицательные явления; внизу полукругом номинал монеты – 2 гривни.

На реверсе монеты размещен портрет поэта-юмориста, вокруг которого надписи: улыбки, басни, юморески; слева и справа на зеркальном фоне – образы героев его юморесок; внизу надписи: 1922-2004 (годы жизни поэта); Павел Глазовой.

Памятные монеты

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Архистратиг Михаил". Серебряная монета номиналом 10 гривен выпущена тиражом 5000 шт.

30 ноября НБУ ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины" – "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн". Каждая памятная монета имеет номинал 5 гривен изготовлена из нейзильбера и украшена цветной печатью.

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