Серебряная монета "Архистратиг Михаил" номиналом 10 гривен выпущена тиражом 5000 шт.

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Архистратиг Михаил". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Памятная монета посвящена архангелу, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей и именуется как Архистратиг-главнокомандующий. Архангел Михаил - неизменный борец с силами зла, защитник веры, покровитель воинов, которые борются за праведное дело и защищают добро. Сегодня его образ присутствует в атрибутике украинских десантников и снова олицетворяет борьбу с силами зла", - говорится в сообщении.

Серебряная монета номиналом 10 гривен выпущена тиражом 5000 штук.

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На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, под которым надпись - Украина, стилизованный лавровый венок, внизу номинал - 10 и графический символ гривны; в центре в восьмиугольном картуше на зеркальном фоне изображен логотип, под которым надписи: Национальный/Банк Украины/2022.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил (элемент отделки – локальная позолота); по кругу размещена надпись: "...за нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила".

Памятные монеты от НБУ

Как сообщал УНИАН, в ноябре Национальный банк ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины" - "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн", а также монету "Сад божественных песен", посвященную выдающемуся украинскому философу и писателю Григорию Сковороде.

Также 25 июля НБУ запустил в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины", а в ноябре презентовали памятную медаль"Город героев - Харьков".

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