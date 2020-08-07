При расчетах украинцы все реже используют наличку – НБУ

Объемы и количество операций по снятию наличных средств падают.

Украинцы все меньше используют наличные средства при расчетах, отдавая предпочтение безналичным операциям.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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Спрос на безнал

Согласно сообщению, этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и сети, где можно рассчитаться платежными картами, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся, в том числе и из-за введения карантина.

«Общее количество операций (безналичных и получения наличных средств) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 года составило 2742,9 млн шт., а их сумма - 1784,4 млрд грн. Даже несмотря на сложную ситуацию, связанную с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса, количество указанных операций выросло на 16,6%, а сумма - на 7,0%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года», - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, безналичные операции в первом полугодии этого года продолжили расти по количеству и сумме. Их доля преобладала в общей сумме и количестве операций с платежными картами. Так, количество безналичных операций составило 2360,6 млн (86,1% всех операций), а сумма – 982,9 млрд грн (55,1% от суммы всех операций с картами). В прошлом году, по итогам первого полугодия, этот показатель составлял 49,4%.

В то же время в первом полугодии 2020 года количество операций по получению наличных уменьшилось на 12,0%, а сумма - на 5,0% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Как отмечается в пресс-релизе, безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт (с помощью смартфонов и других NFC-устройств) составляли половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (50,1% и 50,9% соответственно). Сеть, где можно рассчитаться платежными картами, продолжает расти. За год количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, возросло на треть (на 33,5%) - до почти 297 тыс.

Цифровые кошельки

Украинцы с начала 2020 года стали на треть чаще оплачивать покупки банковскими картами и цифровыми кошельками, несмотря на пандемию коронавируса и снижение товарооборота в связи с карантинными ограничениями.

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