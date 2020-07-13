Прощай, наличка: украинцы отдают предпочтение картам и цифровым кошелькам

Общий объем оплат картами и бесконтактными кошельками в сети POS-терминалов за первое полугодие составил 142 миллиарда гривень.

Украинцы с начала 2020 года стали на треть чаще оплачивать покупки банковскими картами и цифровыми кошельками, несмотря на пандемию коронавируса и снижение товарооборота в связи с карантинными ограничениями.

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Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего банка Украины "ПриватБанка".

Как сообщила пресс-служба со ссылкой на руководителя направления обслуживания торговых предприятий "ПриватБанка" Евгения Васильцова, за первое полугодие 2020 года общий объем оплат картами и бесконтактными кошельками в сети POS-терминалов в торговых точках составил 142 миллиарда гривень, что на 31% больше, чем за первое полугодие 2019 года.

По данным "ПриватБанка", чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 49% общего объема транзакций в терминальной сети банка. Второе место по объемам cashless-оплат занимают магазины электроники и бытовой техники и магазины одежды, обуви и аксессуаров. Также активно расплачиваются картами в магазинах товаров для дома, аптеках, кафе, ресторанах и развлекательных центрах.

Отмечается, что на сегодня в сети "ПриватБанка" работает более 240 тысяч POS-терминалов, и ежедневно через сеть POS-терминалов банка владельцы банковских карточек оплачивают 4,2 миллиона покупок.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек, без необходимости использовать банкоматы.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

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