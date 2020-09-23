Наумов победил в конкурсе на должность главы правления в июне 2020 года.

Национальный банк Украины 22 сентября согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления государственного «Ощадбанка».

Как сообщила пресс-служба регулятора, кандидатура Наумова была одобрена по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением Нацбанка.

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«В июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность главы правления «Ощадбанка», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Наумов с сентября 2014 года занимает должность главы правления «Пиреус Банка МКБ».

В НБУ напомнили, что глава правления государственного банка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий составляет пять лет. Глава правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Конкурс

По состоянию на 2 июня 2020 года в Минфине уже была определена пятерка финалистов конкурса на главу правления «Ощадбанка». Кроме уже называвшихся в СМИ Геннадия Хелемского, Галины Пахачук и Сергея Наумова, за место руководителя госбанка боролись Антон Тютюн и Сергей Магдыч.

17 июня 2020 года в своем Telegram-канале народный депутат Украины Александр Дубинский написал о том, что члены наблюдательного совета "Ощадбанка" получили анонимные электронные письма на английском языке с предложением поддержать кандидатуру Геннадия Хелемского на должность председателя правления за денежное вознаграждение.

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Автор: Екатерина Жирий