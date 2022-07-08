Отмечается, что курс валюты в Украине зависит от нескольких факторов.

Курс доллара в Украине пока остается стабильным и держится на уровне 35-36 гривень. Как утверждают аналитики, такая тенденция будет продолжаться до конца лета, если поступления в страну международной помощи будут происходить в необходимых объемах.

По словам экономиста Алексея Куща, несмотря на это Нацбанк должен отойти от политики замороженного курса доллара, чтобы не уменьшать гривневый эквивалент международной помощи, пишет Сегодня.

"Если держать официальный курс на отметке 29,25 грн, уничтожается экспорт, уменьшается эквивалент в гривне международной помощи, возникают спекуляции на многих курсах. Для исправления ситуации нужно переходить к политике курсового коридора без межбанка, но с периодическим подтягиванием курса до равновесного значения, сокращая люфт между официальным курсом и обменным. Сейчас речь идет о точке 35 грн за доллар", – пояснил экономист.

В то же время, как считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак, такой вариант в период полномасштабной войны опасен, ведь из-за обострения боевых действий доллар может резко вырасти в цене. По его словам, любая дестабилизация ситуации поднимет доллар до отметки в 40 гривень (но и не больше, потому что его рост остановят административные меры).

К тому же, курсы валют зависят еще и от других факторов, в частности, цен на энергоресурсы.

"Инфляционные и курсовые риски будут зависеть от следующих факторов – цен на энергоресурсы в мире, транспортной доступности в стране и логистических возможностей в мире, а также сезонных факторов. Ожидаем, что курс продажи доллара США в Украине не изменится и в течение лета будет держаться ниже уровня 40 грн", – отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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