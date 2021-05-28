Наблюдательный совет "ПриватБанка" сообщил о назначении Герхарда Беша новым председателем правления финучреждения.
Об этом информируется на сайте "ПриватБанка".
"Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15-ти лет работал на руководящих должностях в банковском секторе Украины и имеет глубокое понимание украинской и европейской банковских систем", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что он "успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации".
Герхард Бьош вступит в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.
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Герхард Бьош: биография
Герхард Бьош родился в 1957 году. Образование получал в Венском университете – там получил степень магистра социально-экономических наук.
В период с 1993 по 2004 годы работал в банках начальником управления казначейства и инвестиционного банкинга, начальником казначейства и рынков капиталов, начальником управления коммерческого банкинга, начальником отдела торгов управления казначейства.
В 2004-2006 годах занимал должность главы департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.
С марта 2006 года назначен на должность заместителя председателя правления, а с ноября 2010 года стал первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.
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