На пороге торговой войны с Беларусью: время искать альтернативу

Экономические отношения Украины и соседней Беларуси после ареста режимом Лукашенко оппозиционного журналиста и последовавших санкций со стороны демократического мира вступили в период турбулентности. Нашей стране надо уже сейчас действовать исходя из худшего сценария, чтобы не зависеть от импорта жизненно важных товаров из Беларуси.

За последний год отношения Украины и соседней Беларуси существенно ухудшились. Отправной точкой в этом процессе можно считать президентские выборы летом прошлого года. Тогда Александр Лукашенко в попытке сохранить власть жестко подавил протестные акции несогласных с результатами, которые огласил местный ЦИК.

Официальный Киев вместе с большинством демократических стран мира так и не признал легитимность «победы» Лукашенко, а в ответ получил от него немало критики.

Правда, этот авторитарный правитель и до этого часто повторял российские пропагандистские тезисы о нашей стране, но в основном эта риторика была направлена на внутреннее потребление.

Во время нечастых встреч с руководством Украины Лукашенко каждый раз заявлял о дружбе между славянскими народами, которую надо подкреплять экономическим сотрудничеством. Также Минск оставался «нейтральной территорией», где безуспешно пытались с помощью переговоров завершить начатую путинской Россией войну на Донбассе.

При этом сам конфликт Украины и РФ был явно на руку властям Беларуси, которые получали экономическую выгоду от посредничества между воюющими государствами.

Но из-за пандемии COVID-19 эта полезная для Лукашенко конструкция дала трещину. Консультации по Донбассу теперь проводят в режиме онлайн, а потребность летать в Минск отпала и вовсе. А после белорусских президентских выборов власти Украины однозначно дали понять, что хотят перенести переговоры в другую страну.

Пошлины и запреты

После фактической узурпации Лукашенко власти в прошлом году и массового насилия над протестующим народом отношения между соседними странами начали стремительно ухудшаться. И вскоре это начало отражаться на экономике.

Наглядным подтверждением этому процессу стал отказ в начале апреля 2021 года муниципальных властей Львова от покупки белорусских автобусов МАЗ в рамках тендера Европейского инвестиционного банка.

«Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов... Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно», - заявил тогда мэр Львова Андрей Садовой.

В конце апреля Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35 процентов от таможенной стоимости.

Комиссия считает, что правительство Беларуси создало искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на белорусский рынок.

Но это были ещё цветочки. 23 мая в аэропорту «Минск» под эскортом боевого истребителя был экстренно посажен самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту «Афины-Вильнюс». Это было нужно режиму Лукашенко для ареста основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту этого самолета.

Реакция Украины была удивительно быстрой и жесткой – с 26 мая наша страна вместе с рядом других стран Евросоюза прекратила авиасообщение с Беларусью, а украинским авиакомпаниям и самолетам было запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров также запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины для транзита.

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«Это вынужденное решение, которое направлено исключительно на безопасность украинских граждан и украинской авиации. Ситуация с принудительной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска не оставила нам другого выбора. Воздушное пиратство – ключевое слово, которое звучало из уст международных партнеров. Большинство наших партнеров пошли аналогичным путем», – прокомментировал решения премьер-министр Денис Шмыгаль.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 26 мая запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября текущего года.

Ответ Беларуси

Вряд ли стоило ожидать, что импульсивный и переполненный гневом Лукашенко, который полностью контролирует власть в Беларуси, смолчит на действия со стороны Украины.

Правительство Беларуси своим решением от 26 мая ввело лицензирование ряда импортных товаров из Украины, а именно – кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, сельхозтехники для посева, стиральных машин, мебели.

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов клятвенно заверил, что это никоим образом не связано с последними событиями - прекращением авиасообщения.

По его словам, Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в законе о зоне свободной торговли СНГ. Среди прочего он напомнил, что в декабре прошлого года была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции, а в мае 2021 года — пошлины в отношении белорусской колесной техники.

Белорусская сторона якобы предпринимала много попыток урегулировать ситуацию, но никаких результатов не добилась. Потому и решено было принять меры, которые де-факто ограничивают украинский импорт.

Интересно, на какой закон о зоне свободной торговли СНГ ссылается белорусский чиновник, если Украина давно не является частью этого созданного Россией и ее сателитами объединения?

Удар по топливному рынку Украины

Однако угрозами сокращения поставок украинской продукции дело не ограничилось. К завершению последней недели мая стало известно, что Белорусская нефтяная компания, обеспечивающая Украину половиной импортного бензина популярной марки А-95, снизит поставки этого вида топлива в пять раз – с 50 до 10 тысяч тонн.

Как считают эксперты, в ближайшем будущем это может привести к дефициту и росту цен на эту марку бензина.

Примечательно, что и эти действия нельзя назвать прямым ответом Украине. В Беларуси вся нефтепереработка осуществляется на двух заводах – Мозырском и Новополоцком НПЗ («Нафтан»). Из-за санкций правительства США, наложенных на «Нафтан» и вступающих в силу в начале июня, российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» отказались поставлять нефть этому НПЗ.

А Мозырский завод скоро должен уйти на плановый ремонт, потому соседи решили для начала обеспечить свои потребности в топливе.

Вполне возможно, что такие действия Беларусь планировала совершить задолго до обострения отношений, а «закрытие неба» Украиной стало последней каплей.

Подсчитываем потери

После этой эскалации эксперты начали подсчитывать возможные экономические потери.

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Понятно, что от «закрытия» неба для белорусов проиграют украинские аэропорты, которые получали от рейсов в соседнюю страну деньги в виде авиационного сбора и за обслуживание авиакомпаний.

Белорусская компания «Белавиа» для аэропортов Киева, Львова, Одессы и Харькова была одним из лидеров по количеству рейсов и их загруженности. Это было связано с тем, что последние восемь лет после захвата Россией части украинской территории и запрета прямого авиасообщения Минск был транзитным пунктом для пассажиров, следующих между нашей страной и агрессивным соседом.

Для примера, аэропорт «Киев» имени Сикорского до последнего времени получал около 10 процентов доходов и пассажиропотока благодаря белорусским рейсам. Теперь эти потери придётся каким-то образом компенсировать.

Что касается снижения поставок белорусского бензина марки А-95, то пока оно не оказало влияния на цены. Более того, ещё в середине мая правительство Украины ввело государственное регулирование цен на топливо, потому выше определённого уровня стоимость бензина не повысится. Однако на рынке может возникнуть дефицит этого важного товара, так что нужно оперативно искать альтернативных поставщиков.

Под угрозой поставки украинских товаров

Объём возможных потерь украинских производителей от лицензирования импорта Беларусью обрисовал торговый представитель Украины - заместитель министра экономики Тарас Качка.

По его словам, в 2020 году Украина поставила в Беларусь почти половину всей экспортируемой туалетной бумаги, картона и упаковки на сумму 12,5 млн долл., а также треть всего экспорта пива – на сумму 11,1 млн долл.

Также Беларусь в 2020 году закупила украинской сельскохозяйственной техники на 18,3 млн долл. (55,4 процента всех поставок), 9,5 процента всех экспортированных кондитерских изделий (на сумму 14,8 млн долл.), более 8 процентов вывезенного шоколада (на сумму 8,1 млн долл.) и 10,9 процента соков (на сумму 4,6 млн долл.).

Кроме того, в Украина поставила соседям 13 процентов всех экспортируемых обоев (на 8,9 млн долл.), 38 процентов радиаторов (на 5,2 млн долл.), 68 процентов строительных кирпичей (на 3,7 млн долл.), 6,6 процента керамической плитки (на 5,4 млн долл.) и существенную часть стиральных машин, мебели, плит ДСП.

Поставки этой продукций по решению белорусских властей могут быть существенно ограничены или вообще прекращены.

Не валить все в кучу

Все это обострение состоялось в последние дни мая, что дало ряду СМИ повод заговорить о начале «торговой войны» между Беларусью и Украиной.

Однако, пока рано говорить о реализации самого радикального сценария. Во всяком случае, официальные лица комментируют происходящее очень сдержанно.

Тот же Тарас Качка выступил с просьбой не валить все события «в кучу».

«Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит держаться рационального понимания ситуации», - заявил он.

В свою очередь, первый замглавы МИДа Беларуси Гурьянов заявил, что его государство готово вновь задействовать режим свободной торговли с Украиной. Для этого наша страна должна пересмотреть ограничительные меры, которые были приняты в отношении белорусских товаров.

«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты относительно продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – отметил чиновник.

Призыв к осторожности

Старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов сказал УНИАН, что пока ни о какой «торговой войне» между Украиной и Беларусью говорить не приходится. По его словам, хотя ответные пошлины являются основным элементом такого противостояния, но кое-чего в данном случае не хватает.

«Во-первых, пока не те масштабы. Во-вторых, Беларусь, несмотря на грозные заявления, пока ведет себя достаточно осторожно. Ответные меры введены против товаров ровно на ту же сумму, без эскалации. Кроме того, сам формат мер довольно мягкий. В худшем случае лицензирование может означать и запрет, но, может, обойдется и усложнением процедур», - отметил он.

Эксперт также отметил, что ограничения вводились в основном по тем товарам, где взаимная зависимость стран не является критичной. Что касается полномасштабной торговой войны, то он считает её маловероятной. Обе страны критически зависят друг от друга по ряду товарных групп, потому вряд кто-то будет создавать себе проблемы.

«Украина ощутимо зависит от Беларуси по поставкам нефтепродуктов и калийных удобрений, РБ от нас — соевых бобов и макухи, железнодорожных вагонов и частей к ним», - отметил Горюнов.

Однако такие сдержанные оценки происходящего не должны вводить в заблуждение Украину и ее власти. Скорее всего, отношения с северным соседом в дальнейшем будут только ухудшаться. Главным фактором здесь является процесс интеграции этого государства с Россией.

В подтверждение этого тезиса на днях Александр Лукашенко заявил, что его страна вместе с РФ проработают вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым. На эти слова уже отреагировали в украинском МИДе, пригрозив ввести новые санкции.

Как бы ни развивались события дальше, наша страна уже сейчас должна искать альтернативных поставщиков для той части критического импорта, который мы пока получаем из Беларуси. И тогда возможная торговая война с непредсказуемым «последним диктатором Европы» не станет для нас громом среди ясного неба.

Дмитрий Шварц

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