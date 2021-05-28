Решение правительства Беларуси вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

Беларусь вводит лицензирование на ряд импортных товаров из Украины.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

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"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292", - написал он.

По его словам, решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - добавил он.

История конфликта

23 мая 2021 года в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В тот же день Украина также запретила импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

28 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

Пока что Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтверждает номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме. Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

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Автор: Дмитрий Шварц