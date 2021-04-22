Украина ввела пошлину в размере 35% от их таможенной стоимости.

Украина ввела пошлину в размере 35% от таможенной стоимости грузовиков и автобусов МАЗ.

Об этом сообщает NEХTA cо ссылкой на украинскую межведомственную комиссию по международной торговле.

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Как отметили в комиссии, Беларусь создала искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колёсных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на белорусский рынок.

Как говорится в заявлении, такие действия Республики Беларусь противоречат Договору о зоне свободной торговли и считаются дискриминационными и недружественными. В этой связи Украина вводит пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на грузовики, автобусы и спецтехнику белорусского производства.

Решение вступит в силу через 10 дней.

Сотрудничество МАЗ с Украиной

Минский автомобильный завод - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" - белорусская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.

12 июня 2017 года "МАЗ" выиграл тендер на поставку "Киевпасстрансу" 100 автобусов.

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Автор: Елена Коваленко