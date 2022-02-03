На рынке криптовалют сейчас весьма неопределенная ситуация из-за обилия токенов, на которой можно сыграть.

Мастодонты криптоиндустрии – биткоин и эфир – вряд ли покажут аналогичные предыдущим годам темпы роста. Посему инвесторам рекомендуется сформировать портфель из альтернативных цифровых активов.

Если рассматривать самые перспективные криптовалюты для инвестирования на текущий момент, то эксперты выделяют следующую тройку: Solana, Avalanche и Polkadot. Прогноз опубликовал РБК.

Solana

Открывает список платформа смарт-контрактов Solana (SOL), которая позиционируется как конкурент Ethereum. Эксперты выделяют значительный рост разработки на основе Solana, в качестве блокчейн-сети, что указывает на высокий спрос со стороны сообщества на данное решение.

В ближайшее время ей прогнозируют восстановления цены до отметки $200 (рост на 108% с текущих уровней). Ранее известный криптотрейдер Остин Арнольд добавил Solana в свой топ "взрывных" криптовалют, которых в 2022 году ждет успех.

Avalanche

Перспективным проектом эксперты называют и Avalanche. От остальных эту крипту выгодно отличает качественная маркетинговая программа, бизнес-модель и тот факт, что в настоящее время это одна из лучших платформ для смарт-контрактов с точки зрения масштабирования.

Аналитики прогнозируют скорый рост цены на токен до $120 (подорожание на 82%).

Polkadot

Несколькими днями ранее Polkadot выбила из топ-10 любимую криптовалюту Илона Маска Dogecoin. Несмотря на это, даже сейчас токен стоит весьма дешево, около $18, из-за связи с нестабильной сферой децентрализованных финансов (DeFi).

В условиях коррекции цена токена может подняться до уровня $40 (рост на 122%).

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Ранее эксперты рынка советовали инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.

В качестве примера эксперты приводят ситуацию с Илоном Маском и "Макдоналдсом", когда на хайпе был создан токен Grimacecoin, стоимость которого буквально за пару часов выросла с 0,008 долларов до 2,08 долларов. То есть, временный рост составил более 285 000%. Однако со временем цена упала до $0,60.

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