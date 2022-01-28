Эксперты отмечают, что пострадают все криптовалюты, но некоторым из них грозит полная аннигиляция.

Криптовалюты – это относительно новое явления, а мемные крипты, или, как их еще называют, шиткоины и подавно. В большинстве своем, они созданы ради потехи и не несут никакой ценности. Самой "дорогой" из таких является Dogecoin, которую распиарил Илон Маск.

Эксперты рынка объяснили, какими перспективами обладают "мемные" криптовалюты и стоит ли начать от них избавляться. Прогнозы опубликовал РБК.

Аналитики ресурса EXMO уверены, что вместе с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек. Тем не менее пока индустрия перебывает в фазе зарождения, где при практически полном отсутствии регулирования, большинство участников рынка чувствуют себя довольно свободно, пояснили эксперты.

В качестве примера эксперты приводят ситуацию с Илоном Маском и "Макдоналдсом", когда на хайпе был создан токен Grimacecoin, стоимость которого буквально за пару часов выросла с 0,008 долларов до 2,08 долларов. То есть, временный рост составил более 285 000%. Однако со временем цена упала до $0,60.

Сложно представить подобную ситуацию на рынке традиционных финансов, именно поэтому большинство классических трейдеров смотрят на криптовалюты, как на песочницу, где играют дети.

По этой причине уже в самое ближайшее время количество шуточных и бесполезных токенов существенно сократится, уверяют эксперты. Однако, пока рынок криптовалют не имеет должного регулирования всегда будут люди, которые надеются волшебным образом разбогатеть в один день, ничего при этом не делая.

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С таким мнением согласились и эксперты компании AMarkets, которые советуют понемногу избавляться от "мемных" криптовалют, тем более, что высокий спрос на них уже позади. А с глобальной коррекцией финансовых рынков у мемных токенов не останется никаких маневров для роста.

Как ранее писал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work, доминирующим среди крупнейших криптовалют на рынке. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.