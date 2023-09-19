Всего на покрытие дефицита госбюджета Украине в следующем году надо 42 млрд долларов

Кабинет министров в 2024 году ожидает получить 5,4 млрд долларов в рамках четырехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что именно программа сотрудничества с МВФ является своеобразным якорем, что позволит привлечь другую финансовую поддержку для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году.

"Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в размере около 42 млрд долларов. Уже сейчас понимаем, откуда эти средства могут поступить. Это - программа ЕС Ukraine Facility, помощь Соединенных Штатов, программа МВФ и помощь других наших друзей и партнеров. Якорем финансирования, конечно, является программа сотрудничества с МВФ, в 2024 году ожидаем от фонда транши на сумму 5,4 млрд долларов", - сказал он.

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Также он напомнил, что Украина имеет долгосрочные программы сотрудничества с Норвегией и Японией, также есть сотрудничество с Канадой и другими партнерами.

"Уже сейчас имеем видение, как можем закрыть финансирование на следующий год", - резюмировал Шмыгаль.

Проект госбюджета-2024 - детали

В прошлую пятницу, 15 сентября, Кабинет министров утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на 2024 год. Доходная часть проекта госбюджета-2024 составляет 1,56 триллиона гривен (на 345 миллиардов больше по сравнению с 2023 годом), а расходная часть – 3,1 триллиона (+325 миллиардов до 2023 года).

Весной 2023 года Украина и МВФ начали новую программу сотрудничества сроком на четыре года, в рамках которой наше государство может получить 15,6 млрд долларов. Украина по состоянию на сегодня получила уже два транша в рамках этой программы на сумму 3,6 млрд долларов.

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