Сейчас разрабатывается план программы, которая бы позволила финансировать как бюджетный дефицит, так и дефицит платежного баланса.

Украина рассчитывает в ноябре начать программу с Международным валютным фондом и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

"В этом смысле я хотел бы отдельно отметить важность программы с МВФ. Сегодня это, как никогда, "не только о деньгах". Это бенчмарк для других кредиторов, помощь нам с точки зрения консолидации усилий всех ветвей власти. Сейчас мы составляем с коллегами план программы, которая позволила бы стране свободно дышать и финансы как бюджетный дефицит, так и дефицит платежного баланса", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Европейском банке реконструкции и развития ожидают, что новая программа Международного валютного фонда для Украины будет направлена на восстановления макрофинансовой стабильности и структурные реформы в координации с процессом вступления в ЕС.

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