Официальное предложение о начале новой специальной программы направлено Международному валютному фонду на прошлой неделе, отметил глава правительства.

Украина на прошлой неделе подала официальное предложение Международному валютному фонду о начале новой специальной программы МВФ и ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре.

Об этом во время онлайн-разговора с министром финансов Германии Кристианом Линднером заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

"В пятницу письмо было направлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года", - цитирует Шмыгаля пресс-служба.

Линднер заверил, что Германия поддерживает начатые правительством Украины процедуры по отсрочке выплаты долгов и усилия в направлении создания специальной программы с МВФ.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что программа сотрудничества с МВФ является безальтернативной и должна начаться не позднее ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: