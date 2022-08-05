Без оценки уровня долговой нагрузки на страну МВФ будет сложно доказать своим акционерам, что Украина будет способна с ними рассчитаться.

Украине будет трудно пройти зиму без МВФ, а Фонду придется убеждать своих акционеров в том, что правительство сможет вернуть эти деньги.

Об этом говорится в сообщении Центра экономической стратегии.

Отмечается, что до конца года Украина хочет заключить новую программу Stand-by с МВФ на сумму до 20 млрд долл. Это поможет стабилизировать курс гривны, профинансировать дефицит бюджета и частично вернуть экономику к довоенным показателям, цитирует ЦЭС главу НБУ Кирилла Шевченко.

По мнению директора ЦЭС Глеба Вышлинского, для начала МВФ надо оценить уровень долговой нагрузки на страну с учетом новой программы.

Вышлинский отметил, что это следует делать, учитывая текущий и прогнозируемый размер экономики, которые являются непонятными из-за продолжающейся войны. Без этого МВФ будет сложно доказать своим акционерам, что Украина будет способна с ними рассчитаться.

"В любом случае, кроме МВФ, мы не имеем где получить финансирование нужного объема на зиму-весну. Поэтому эта программа важна. И Украина, и Фонд, и его ключевые акционеры должны приложить усилия, чтобы запустить ее как можно быстрее", — сказал Вышлинский.

В ЦЭС напомнили, что по разным оценкам потребности в финансировании дефицита госбюджета достигают около 5 млрд долл. на месяц. С начала войны иностранная помощь смогла перекрыть лишь половину из этой суммы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров предлагает активизировать совместную работу над новой программой сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, программа сотрудничества с Международным валютным фондом является безальтернативной и должен начаться не позднее ноября этого года.

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