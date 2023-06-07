В марте 2022 года Зеленский анонсировал новую налоговую модель на время и после войны.

Пока в Украине идет война введение налоговой реформы для снижения налогового давления невозможно.

Такое заявление во время пресс-конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметив при этом, что саму идею реформы, при которой налог на добавленную стоимость, на прибыль и налог на доходы физических лиц должны составлять по 10%, он поддерживает.

При этом президент объяснил, почему до конца войны введение новой налоговой реформы невозможно.

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"Потому что война. Потому что есть договоренность с Международным валютным фондом. Потому что мы — дотационная экономика. Потому что мы не устанавливаем правила сейчас... Потому что мы выплачиваем пенсии за счет других стран. Поэтому мы должны считаться", - отметил Зеленский, подчеркнув при этом, что экономика Украины сейчас не генерирует деньги.

"Тебе дают деньги и говорят, что ты должен вернуть. Мало того, ты еще должен показать способность. И когда ты показываешь свои способности во время войны, когда есть большие риски из-за ухода бизнеса и потери рабочих мест… Если ты это все показываешь и при этом ты хочешь снизить налоги, тебе никто не даст такой возможности", — сказал он.

В то же время, президент отметил, что после победы Украины над Россией реализация реформы станет реальностью.

"Во многих важных вещах государство будет идти навстречу обществу. Это факт. По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает тысячу долларов, а у нас 500−600. Ты не вернешь этого человека. И поэтому будут важны различные финансовые новации. Поэтому эта программа мне нравится", - сказал Зеленский.

В чем суть новой налоговой реформы

В марте 2022 года Зеленский анонсировал новую налоговую модель на время и после войны.

В агусте 2022 года в Офисе президента обсуждалось проведение в Украине достаточно радикальной налоговой реформы, которая будет предусматривать уменьшение ставок.

Обсуждалась модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом предполагалась почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

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