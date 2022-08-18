Среди прочего рассматривается возможность отмены возмещения НДС на сырьевые товары.

В Офисе президента обсуждается проведение в Украине достаточно радикальной налоговой реформы, которая будет предусматривать уменьшение ставок.

Об этом в интервью Forbs Украина сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

"Окончательного решения еще нет. Но мы обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом – почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов", - отметил он.

При этом Шурма подчеркнул, что в том числе обсуждается частичная отмена возможности возмещения НДС.

"Еще одна идея – налоговые стимулы для развития перерабатывающей промышленности, которые предусматривают отмену возмещения НДС на сырьевые товары", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство презентует новую налоговую модель, которая будет действовать в Украине во время войны и периода послевоенного развития. Тогда же глава государства рассказал о начальных шагах налоговой реформы.

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