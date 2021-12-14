По словам эксперта, население старается не спорить с банками, когда те пытаются узнать природу появления средств на счетах.

В Украине финансовый мониторинг со стороны банков намного боле жесткий, чем налоговый контроль.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявила консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

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По словам эксперта, население старается не спорить с банками, когда те пытаются узнать природу появления средств на счетах.

"У нас финансовый мониторинг со стороны банков намного жестче, чем налоговый контроль. Люди, с учетом этой очень деликатной темы, не выступают против банка, а молча собирают необходимые документы для подтверждения суммы, которую хотят положить на свой счет", - отметила эксперт.

По словам Томашевской, в случае невозможности объяснить природу появления средств, банки могут создать украинцем гораздо более серьезные проблемы, чем Налоговая.

"У нас налоговая безобидная, по сравнению с банками. В плане Налоговой можно отделаться уплатой сборов, а вот в отношении банков можно потерять все свои деньги – заблокируют счета и объясняй, каким образом ты обогатился", - отметила эксперт.

Говоря о перспективности налоговой амнистии, Томашевская отметила, что скорее всего власть достигнет свой цели.

"Вопрос легальности доходов, как правило, каждый решает самостоятельно и тихо. Все будут обращаться к финконсультантам, бухгалтерам и прочим специалистам. Поэтому, думаю, что "праведного гнева" не будет – совесть далеко не у всех чиста. Считаю, власть достигнет той цели, которую преследует - из тени выйдет много всего", - отметила Томашевская.

Добровольное одноразовое декларирование:

15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании/

16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.

Декларирование проводится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.

1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.

8 декабря 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.

Автор: Нана Черная