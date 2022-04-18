В список также вошли Северная Корея, Сирия и Эритрея. Все счета будут закрыты.

Украинский банк monobank больше не работает с клиентами на некоторых территориях, в том числе в Крыму, в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в России и Беларуси.

Об этом 18 апреля сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: Россия, Беларусь, Крым, ЛДНР, Северная Корея, Сирия, Эритрея. В общей сложности 11 251 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что счета этих людей будут закрыты.

"Им рекомендованы карты платежной системы "Мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - добавил Гороховский.

Как сообщал УНИАН, ранее monobank изменил условия предоставления услуг и тарифы. С 1 апреля банк больше не начисляет проценты на остаток собственных средств, а также снизил ставки по всем кредитным продуктам банка. Оба нововведения будут действовать как минимум до окончания военного положения в Украине.

По результатам первого квартала 2022 года monobank получил убытки в сумме более 100 млн гривень. Для банка январь был очень прибыльным, февраль закрыт с небольшим плюсом, а март стал убыточным.

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