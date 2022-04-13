Убытки monobank за март превысили 500 млн гривень, отметил соучредитель финучреждения.

По результатам первого квартала 2022 года украинский банк monobank получил убытки в сумме более 100 млн гривень.

Финансовая отчетность за первый квартал в Нацбанк была отправлена 13 апреля, поделись в Telegram соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его данным, для банка январь был очень прибыльным, февраль закрыт с небольшим плюсом, а март был убыточным.

"Суммарный результат квартала - убыток 109,6 млн грн, в т. ч. -548,2 млн грн - убытки марта", - отметил соучредитель финучреждения.

Стоит отметить, что monobank - это проект "Универсал Банка".

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирное население, в частности, наносили удары по Киеву, Чернигову, Мариуполю, Харькову, Херсону, Николаеву и Сумах.

В начале апреля стало известно, что monobank пока не будет начислять проценты на остаток собственных средств.

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