Недавний рост цен на сырье способствовал восстановлению мировой экономики в период коронавирусного кризиса.

С начала 2021 года на мировых рынках начали стремительно расти цены на сырье, в том числе, на руду, сталь, медь, кукурузу, зерно, какао-бобы и подсолнечное масло.

Как сообщает "24 канал", со ссылкой на профильных экспертов, только за несколько месяцев стоимость сразу нескольких позиций сырья достигла ценового максимума, таким образом стимулировав постепенное восстановление мировой экономики в период пандемии коронавируса.

"В 2021 году мировая цена на масло установила мировой рекорд. Никогда за всю историю мира такой цены не было. Из-за ажиотажа цена на 80% выше адекватной. Но сейчас уже цена на масло в мире снижается", – пояснил экономист Александр Охрименко.

Эксперты отмечают, что именно благодаря благоприятной ситуации на мировых рынках Украине удалось улучшить экономическое положение по итогам первой половины 2021 года. В частности, увеличение спроса на сырьевые товары, которые Украина экспортирует, и рост цен на них, способствовало стабилизации гривны.

Однако, предупреждают эксперты, уже в следующем году цены на сырье могут существенно снизиться, но не факт, что они потом снова поднимутся.

"Это глобальный процесс в мире – раскручивание глобальной инфляции, который в основном связан с тем, что американцы напечатали очень-очень много денег для того, чтобы выйти из пандемии, чтобы противодействовать кризису. Эти деньги ушли частично или полностью ушли на финансовые рынки. Как результат – мы видим раздувание пузырьков везде. Это касается абсолютно всех сырьевых рынков", – пояснил экономист Сергей Фурса.

Также он добавил, что ключевым вопросом все же остается проблема инфляции 2021 года. Но так и не понятно, просто ли это вспышка, которая потом сама сойдет на нет или долгосрочный процесс, который угрожает финансовому кризису.

Автор: Григорий Бондарь