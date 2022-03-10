В Caterpillar подчеркнули, что соблюдают все применимые законы и санкции.

Американская Caterpillar, крупный мировой производитель строительной и горнодобывающей техники, заявил о приостановке деятельности в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Операции в России становятся все более сложными, включая сбои в цепочке поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях", — заявили в компании.

Также компания пожертвует через свой фонд более $1 млн на поддержку как неотложных, так и долгосрочных потребностей в связи с гуманитарным кризисом в Украине.

Война против Украины: