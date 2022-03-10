Операции в России становятся все более сложными / фото tOrange.biz
Американская Caterpillar, крупный мировой производитель строительной и горнодобывающей техники, заявил о приостановке деятельности в России.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Операции в России становятся все более сложными, включая сбои в цепочке поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях", — заявили в компании.
Также компания пожертвует через свой фонд более $1 млн на поддержку как неотложных, так и долгосрочных потребностей в связи с гуманитарным кризисом в Украине.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Мировые производители и бренды массово уходят с российского рынка.