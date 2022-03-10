Мировые бренды и производители массово уходят с российского рынка / фото ua.depositphotos.com
Японская розничная сеть повседневной одежды "для всех" Uniqlo приостанавливает работу в России.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность", - сказано в заявлении компании.
В начале недели Uniqlo сообщала, что не будет уходить с российского рынка, однако вскоре поменяла свое решение.
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