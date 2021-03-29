Мир после коронакризиса: наша жизнь никогда не станет прежней

Бушующая на нашей планете уже второй год пандемия коронавируса унесла миллионы жизней, обрушила многие национальные экономики, оставив многих без работы, но одновременно запустила процессы, которые навсегда изменят жизнь человечества.

Мир второй год противостоит пандемии коронавируса, которая уже унесла миллионы жизней, а десятки миллионов оставила без работы. Однако, похоже, что с началом массовой вакцинации населения человечество может увидеть свет в конце тоннеля.

Экономисты прогнозируют, что уже в 2021 году рост мировой экономики будет возобновлен, хотя высокий уровень неопределенности сохранится.

Ясно одно: привычный уклад жизни человечества под влиянием пережитой пандемии существенно изменится.

В прошлом году человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Из-за пандемии коронавируса по всему миру были введены беспрецедентные ограничения, которые ударили практически по всем отраслям экономики и привели к экономическому спаду, обрушению биржевых индексов, рекордному падению цен на нефть и другие товары. В целом, мировой валовый внутренний продукт в 2020 году снизился на более чем 3 процента.

Однако, к концу прошлого года, благодаря началу кампании по вакцинации, в мировой экономике наметился тренд на восстановление.

В марте рейтинговое агентство Fitch Ratings обнародовало прогноз, что рост мирового ВВП в 2021 году составит 6,1 процента.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, мировая экономика в этом году вырастет на 5,5 процентов, а в 2022 году - на 4,2 процента.

Прогноз аналитиков Deutsche Bank также предусматривает рост на 6,8 процентов в 2021 год и на 4,6 процента в 2022 году.

Основанием для оптимизма, в первую очередь, является адаптация национальных экономик к социальному дистанцированию, прогресс в контроле над пандемией, а также кампания вакцинации от коронавируса, что в ближайшее время поможет выработать коллективный иммунитет.

Не последняя роль отводится широкомасштабным мерам поддержки и финансовым стимулам, которые были приняты правительствами США и других ключевых мировых игроков.

Беспрецедентная государственная помощь

Общим мировым трендом в противодействии нынешнему кризису стала беспрецедентная помощь экономике со стороны государств. Кажется, пандемия несколько ослабила веру капитализма во всесилие «невидимой руки рынка» и сделала актуальным активное вмешательство правительств в экономическую и социальную жизнь.

Во многих развитых и развивающихся экономиках власти начали использовать широкий инструментарий мер и стимулов для помощи бизнесу и теряющим работу согражданам.

Тон задала крупнейшая экономика мира – Америка. В середине марта Джо Байден, вступивший в должность президента США лишь в конце января, утвердил пакет мер поддержки американской экономики с беспрецедентным объемом 1,9 триллионов долларов.

Эти деньги пойдут на наращивание национальной программы вакцинации, поддержку малого бизнеса, еженедельную надбавку по безработице и пособия на ребенка до 3,6 тысяч долларов. Также предусматриваются выплаты по 1,4 тысячи долларов нуждающимся в поддержке американцам. Эту помощь получат десятки миллионов семей в США.

И это не все инициативы: в ближайшее время правительство США планирует представить новый план экономического стимулирования с еще большим объемом – теперь уже на 3 триллиона долларов. Эти средства пойдут на борьбу с изменениями климата, масштабные инфраструктурные проекты, развитие возобновляемой энергетики и телекоммуникаций.

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Поистине, американцы решили ответить на пандемию «разбрасыванием денег с вертолета».

Масштабную программу поддержки пострадавшей в результате коронакризиса экономики Старого Света подготовил и Европейский Союз.

Европарламент в конце прошлого года одобрил «Стратегию Восстановление ЕС», которая имеет две основные составляющие: бюджет Европейского Союза на 2021-2027 года объемом более 1 триллиона евро, а также Фонд восстановления ЕС на 750 миллиардов евро, которые будут распределяться между государствами Союза на целевую поддержку национальных экономик после пандемии.

Эти 750 миллиардов евро будут взяты в долг на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. В последующие годы долг будут погашаться совместными усилиями всех стран ЕС.

Бедность – не радость

Программы экономической поддержки в условиях пандемии есть и в других странах мира, хоть и менее масштабные – чем беднее страна, тем меньше средств она может выделить на эти цели.

Если страны Европейского Союза в 2020 году в среднем направили на поддержку своих экономик 8 процентов от ВВП и больше, то страны с низким уровнем дохода смогли наскрести менее 2 процентов.

Учитывая это, а также то, что бедные страны существенно уступают по темпам вакцинации, можно прогнозировать, что развитые страны восстановятся от кризиса намного быстрее.

Все это еще больше углубит разрыв между богатыми и бедными странами, что в будущем будет иметь существенные экономические и социальные последствия для нашей планеты.

Жизнь миллионов людей в бедных странах будет балансировать на грани голода, что будет стимулировать массовую миграцию населения и обострит межнациональные проблемы во всем мире.

Важным обстоятельством также является то, что средства на беспрецедентные меры поддержки в большинстве случаев правительствами берутся в долг. И это увеличивает экономические риски.

Согласно данным Института международных финансов (IIF), в 2020 году мировой долг вырос на 10 процентов до рекордных 281 триллиона долларов. Почти половина прироста пришлась на развитые экономики: США, Японию, ЕС, Великобританию, Южную Корею. Отношение долга к мировому ВВП превысило 355 процентов.

Экономисты ожидают, что из-за пандемии рекордные темпы прироста мирового долга в ближайшие годы сохранятся, что в будущем может сыграть злую шутку, если этот пузырь лопнет.

Угроза роста монополизации

Во времена кризиса первыми падают самые слабые. Нынешняя пандемия коронавируса лишь подтвердила это правило.

Последствиями этого станет обострение еще одной проблемы: усиление монополизации рынков и секторов экономики крупными компаниями и упадок малого и среднего предпринимательства.

Глава Международного Валютного Фонда Кристалина Георгиева отметила, что в последнее время существенно ускорилась концентрация на рынках из-за вызванного пандемией банкротства малых компаний.

Монополизм может затормозить среднесрочный экономический рост, подавляя инновации и сдерживая инвестиции. Это может подорвать восстановление экономики после коронакризиса и будет мешать появлению и росту новых компаний.

По оценкам МВФ, из-за пандемии эта концентрация может увеличиться в странах с развитыми экономиками как минимум настолько, насколько она возросла за пятнадцать лет до 2016 года. Даже в тех отраслях, которые выиграли от кризиса, например, секторе цифровых технологий, доминирующее положение занимают крупнейшие участники рынка.

Таким образом, уже в недалеком будущем мир может приобрести черты антиутопии, описанной фантастами прошлого столетия, когда сектора экономики поделены несколькими транснациональными корпорациями, а жизнь человека практически ничего не стоит. Пандемия существенно ускорила этот процесс.

В то же время, в МВФ уверены, что правительства способны не допустить этого негативного сценария, благодаря усилению роли антимонопольных органов, применению современных практик регулирования конкуренции, а также поддерживая малые и средние бизнесы, которые пострадали от пандемии наиболее ощутимо.

Мир уходит в режим «он-лайн»

Пандемия коронавируса еще не приблизилась к «экватору», но уже принесла значительные изменения в привычный уклад жизни миллиардов живущих на планете Земля людей.

Необходимость социального дистанцирования вынудила граждан, компании, учебные заведения, предприятия сферы торговли и культуры применять новые технологии для коммуникации, онлайн образования и доставки на дом развлекательного контента, продуктов питания, банковских и прочих услуг.

Всего один год потребовался на то, чтобы многие миллионы людей во всем мире перешли на удаленную работу. Несмотря на то, что поначалу работодатели со скепсисом смотрели на этот процесс, сегодня уже стало очевидно: работа из дому не вредит продуктивности, а все больше мировых компаний заявляют о «пожизненной удаленке».

Так, недавно одна из крупнейших компаний Великобритании Nationwide, которая занимается финансами и строительством, заявила о планах закрыть часть офисов, а тысячи сотрудников смогут выбрать работать из дома или из офиса, либо совмещать.

Многие другие британские компании также склоняются к гибридной модели организации труда своих сотрудников после завершения пандемии.

Например, транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum разрешила своим офисным сотрудникам работать два дня в неделю из дома после снятия ограничений. Банки HSBC и Lloyds, а также авиакомпания British Airways также планируют навсегда перевести своих сотрудников на гибкий график работы.

Крупнейшие технологические компании США Microsoft, Square и Twitter также разрешили своим сотрудникам полностью перейти на удаленную работу или совмещать работу из офиса и дома. Как оказалось, нынешний технологический уровень позволяет вполне достойно совместить жизнь «он-лайн» и «офф-лай».

Можно предположить, что дальнейшая цифровизация общества, которая существенно ускорилась из-за пандемии, а также переход на новые коммуникационные технологии в ближайшее время существенно изменят не только то, как мы работает, питаемся, учимся и развлекаемся, но и то, как выглядят наши города.

Отказ людей от работы из офиса и посещения крупных торговых центров для покупок приведет к падению спроса на коммерческую недвижимость.

Возможно, на смену высотным офисам и массивным торговым центрам придут зеленые парки и свободные общественные пространства, которые станут новыми центрами притяжения людей в посткоронавирусном мире, а отсутствие необходимости для миллионов людей ежедневно ездить на работу в офисы в центрах городов сделает воздух в мегаполисах немного чище.

Скажем, что это будет неожиданный бонус человечеству от прохождения нынешней «черной полосы».

Хочется верить, что человечество вынесет необходимые уроки из пандемия Covid-19, которая продемонстрировала важность для современного человека новейших технологий и эффективной медицины, которая, к сожалению, оказалась совершенно неготовой к подобного рода вызовам.

Более того, мир встретил пандемию разделенным, и за этот год изоляционистская политика многих правительств только усилилась. Однако, скорейшее восстановления мировой экономики и готовность человечества противостоять подобным кризисам невозможны без совместных усилий.

Свет в конце тоннеля становится все ярче, но выйдем из него мы другими людьми. Похоже, что после пережитого, с этим мало кто поспорит.

Игорь Орел

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