Государственные долги в мире перевалят за отметку в 92 триллиона долларов к концу 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году государственные долги всех стран мира увеличились на 24 триллиона долларов. Такой вывод сделали в Институте международных финансов (IIF).

Как пишет Newsweek, в организации подсчитали, что в целом глобальный долг по состоянию на конец 2020 года составлял 281 триллион долларов. И это новый рекорд. Кроме того, ранее в IIF считали, что долги мира в прошлом году должны были вырасти лишь на 4 триллиона. Эксперты напрямую связывают такой долговой скачок с увеличением расходов правительств из-за пандемии COVID-19.

"Ответ на пандемию помог добавить 24 триллиона долларов в глобальную долговую гору в 2020 году, достигнув новой вершины на уровне 281 триллиона", - говорится в отчете IIF.

Читайте такжеУкраинская экономика в этом году вырастет на 5,3% - глава ЕБАИздание отмечает, что в прошлом году правительства по всему миру залезли в большие долги, чем когда им приходилось бороться с глобальным финансовым кризисом. В 2008 году соотношение глобального долга к ВВП выросло примерно на 10%, а в 2009-м - еще на 15%. Но коронавирус спровоцировал скачок этого показателя на 35%.

Поскольку пандемия COVID-19 все еще продолжается, в IIF ожидают, что в 2021 году глобальный долг продолжит расти.

"Хотя некоторые связанные с пандемией фискальные меры будут сняты в 2021 году, дефициты бюджетов будут все еще выше, чем до пандемии. Мы ожидаем, что глобальный правительственный долг увеличится еще на 10 триллионов долларов в этом году и перевалит за 92 триллиона до конца 2021 года", - говорится в отчете организации.

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Перевод: Лесь Дымань