По прогнозу МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было.

В МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики, но оно неравномерное, и есть тревожные признаки роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.

Об этом заявил первый замглавы Международного валютного фонда Джеффри Окамото.

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Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но риски все еще остаются, например, распространение новых штаммов коронавируса, заявил Окамото.

Окамото сообщил, что в январе прогнозировался рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы ускоренного восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации.

В то же время он отметил, что восстановление глобальной экономики было "неполным и неравномерным".

"Оно неполное в связи с тем, что, несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается существенно ниже докризисных показателей", — объяснил он.

Китай уже в значительной степени завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики, но за его пределами есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет.

По прогнозу МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было. "Это приведет к тому, что с начала пандемии за чертой бедности окажутся почти 90 млн человек", — заявил Окамото.

Он добавил, что, "неопределенность в отношении экономического восстановления исключительно велика". Неизвестно, насколько затянется кризис в сфере здравоохранения, а доступ к вакцинам по-прежнему весьма неравномерен как в развитых, так и в развивающихся странах.

"Страны с низким уровнем дохода могут не увидеть масштабной вакцинации до 2022 года, и это и есть проблема: эта пандемия закончится на самом деле только тогда, когда она закончится для всех", — заявил Окамото. Другим риском он назвал распространение новых штаммов коронавируса, "которые угрожают снизить эффективность существующих вакцин и подорвать или замедлить процесс восстановления".

Украина и МВФ: что известно

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 г. возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by.

Сегодня, 13 февраля, по результатам работы миссии постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ провела с украинскими властями продуктивные переговоры, но Украина должна продемонстрировать больше прогресса в реформах, чтобы достичь подписания соглашения о новом транше.

13 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина продолжит конструктивное сотрудничество с МВФ.

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Автор: Елена Коваленко