Накануне инициатива была окончательно утверждена Конгрессом.

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о пакете экономической помощи в связи с пандемией коронавируса на 1,9 трлн долларов, который называют «Планом спасения Америки».

Как сообщает «Голос Америки», на церемонии подписания также присутствовала вице-президент Камала Харрис.

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«План спасения Америки»: что о нем известно

Накануне Палата представителей одобрила финальную версию законопроекта после того, как Сенат внес в документ несколько поправок. Байден приветствовал принятие инициативы, выразив особую благодарность спикеру Нэнси Пелоси и всем законодателям, которые поддержали законопроект.

Отмечается, что принятие масштабного фискального пакета стало первой крупной законодательной победой для президента.

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Автор: Тамара Отовская