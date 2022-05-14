Пособие на проживание не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства.

Внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на получение всехвидов социальной помощи, которые предусмотрены законодательством, а в мае продолжатся выплаты за март и апрель.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Это все 35 видов социальной помощи, которые предусмотрены законодательством, и которые они могут получить по новому месту пребывания. Во-вторых, это помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, которые переместились из мест активных боевых действий, оккупированных населенных пунктов или имеют разрушенное жилье. Она предоставляется в размере 3000 гривень - для лиц с инвалидностью и детей, и 2000 гривень для всех других лиц", - отметила Лазебная

Министр также подчеркнула, что пособие на проживание не учитывается при раасчете совокупного дохода домохозяйства.

"Важно также, что полученная помощь на проживание не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц", - отметила Лазебная.

Министр также напомнила, что были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц.

"Из-за большого количества людей, которые перемещаются, были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц. Мы расширили каналы для регистрации: подключили общины, а с 19 апреля появилась возможность зарегистрироваться через Дию... Около 500 тысяч заявок поступило через Дию. Часть из них сейчас дорабатываются. Еще не все заявления поступили к нам из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие – медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы. Но я прошу всех, кто подал заявления, не волноваться, так как по заявлениям, поданным до конца апреля, мы выплачиваем пособие за март и апрель. Поэтому в мае продолжается выплата пособия на проживание за эти месяцы", - отметила Лазебная.

Выплаты во время войны:

Правительство будет выплачивать переселенцам, которые оставили места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а за 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасное место.

По состоянию на 20 апреля 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

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