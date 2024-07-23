Средства поступят через структуры Всемирного банка.

Украина получит грант в размере 3,9 млрд долларов от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Правительство сегодня принимает решение о привлечении гранта на 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Средства поступят через структуры Всемирного банка. Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время", – сказал он.

По словам Шмыгаля, правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки. Также премьер сообщил, что Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility.

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"Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической сферах. Рассчитываем на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года", – сказал Шмыгаль.

Еще одним ресурсом, на который ожидает Украина, глава правительства назвал доходы от замороженных российских активов. По его словам, международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная их часть, обещает сделать первый взнос почти 1,5 млрд евро уже в этом месяце: "Средства пойдут на закупку необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК", – отметил Шмыгаль.

Международная финансовая помощь

В среду, 17 июля, Еврокомиссия одобрила предоставление Украине почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. После получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро.

В бельгийском депозитарии Euroclear анонсировали первый транш доходов от российских активов Украине. Вклад сделают уже в этом июле, сумма составит 1,55 млрд евро. В Euroclear находится около 200 млрд евро замороженных российских активов. В прошлом месяце в Евросоюзе согласовали использование прибыли от них для нужд Украины.

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