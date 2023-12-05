Когда планируется индексация пенсий в 2024 году и что поменяется в выплатах пенсионерам.

В 2024 году изменятся размеры минимальной и максимальной пенсии в Украине. Также ныне идет подготовка законопроекта, согласно которому пенсии планируют рассчитывать по новой формуле. Рассказываем, как это будет работать и какой будет минимальная пенсия в Украине 2024.

Что будет с пенсиями в 2024 году в Украине

В следующем году в Украине планируют запустить пенсионную реформу. Ее задача - повысить уровень выплат (до 30-50% средней зарплаты), а также сравнить старые и новые пенсии.

Какой будет пенсия в Украине в 2024 году:

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минимальную пенсию планируют повысить вместе с ростом прожиточного минимума - с 1 января 2024 года она будет составлять 2361 грн;

максимальную пенсию также ждет повышение - так как эти выплаты выплачиваются в десятикратном размере, то она будет на уровне 23 610 грн;

средняя пенсия в Украине в 2024 году составит до 6 тыс. грн, сейчас она составляет 5 311 грн.

Также в 2024 году пройдет индексация пенсий.

Как будут индексировать пенсии в 2024 году

В 2024 году в Украине перерасчет пенсий пройдет в три этапа: в январе, марте и июле:

в январе 2024 выплаты повысят тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле 2024 - пересчитают пенсию тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем, то есть, это мужчины, имеющие 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет;

в марте 2024 - пенсии повысят всем, чьи пенсии должны индексировать по плану, с 1 марта планируется провести новую индексацию.

Новая формула индексации пенсий лежит в основе пенсионной реформы. Сейчас индексацию проводят умножая размер пенсии на некий коэффициент - разницу между индексом потребительских цен за предыдущий год и индексом потребительских цен за год, предшествующий предыдущему.

Новая формула индексации будет учитывать не только уровень инфляции, но и размер заработной платы, с которой производились страховые взносы. Таким образом, чем больше стаж и выше заработная плата, тем больше будет пенсия.

Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в Кабинете министров, ожидается, что он будет принят до конца этого года. Если это произойдет, то размер пенсий в среднем увеличится на 15-20%.

Ранее мы рассказывали, что изменится в Украине с 1 декабря - пенсии, тарифы и новые правила мобилизации.

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