Соответствующее решение Кабмин может принять на ближайшем заседании.

В Минэкономики под председательством тогдашнего заместителя министра Сергея Теленика состоялось совещание с отраслевыми ассоциациями производителей водки и ликеро-водочных изделий, в частности, с ассоциациями "Укрводка" и "За легальный рынок алкогольных напитков", о пересмотре минимальных розничных цен.

В ходе совещания была зафиксирована необходимость быстрого принятия решения о повышении минимальных цен на алкогольные напитки и зафиксировано, что предложенные Министерством экономики цены являются согласованными с участниками рынка и не вызывают никаких вопросов к их предложенному размеру, а следовательно соответствующий проект постановления может быть принят на ближайшем заседании правительства.

"Инструмент минимальных розничных цен, вместе с показателями стоимости и качества, обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", – подчеркнул Теленик.

По результатам совещания соответствующий проект постановления Об утверждении обновленных минимальных розничных цен на алкогольную продукцию был направлен на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти.

Теленик приложил усилия для налаживания ситуации с поднятием минимальных розничных цен на алкогольном рынке и с большим присутствием контрафакта и нелегальной продукции. В ходе заседания тогдашний заместитель министра способствовал внедрению структурного решение, которое теперь находится в ответственности региональных управлений, и предложил представителям рынка ликеро-водочных изделий собрать замечания относительно мер, которые находятся в компетенции воздействия министерства экономики для организации эффективной работы в этом направлении.

"По мнению производителей водки и ликеро-водочных изделий, принятие решения положительно повлияет на легальный рынок алкогольной продукции и даст возможность дополнительно наполнить государственный и местные бюджеты на 500 млн грн в год. Для нас, представителей Ассоциации, крайне важно, чтобы внедрение нововведения состоялось по всем правилам в сроки, указанные законодательством", – прокомментировал для УНИАН председатель ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.

Кроме вопросов минимальных цен, как элемента детенизации рынка, участники совещания обсудили также другие меры, направленные на борьбу с нелегальным рынком алкогольных напитков и развитие реального сектора экономики.

Теленик предложил ассоциациям совместно с министерством наработать соответствующие проекты решений по этим направлениям.

Автор: Иван Бойко