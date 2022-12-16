Общий объем помощи составляет 18 млрд евро.

Министерство финансов ожидает, что уже в январе 2023 года Украина получит от Европейского Союза первый транш макрофинансовой помощи, общий объем которой составляет 18 млрд евро.

Как заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова в эфире информационного телемарафона, в 2023 году ежемесячный дефицит бюджета составит от 3 до 3,5 млрд долларов в месяц.

Покрывать его, кроме "макрофина" от ЕС, планируют за счет помощи от США и благодаря новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

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"Первый транш мы ожидаем уже в январе 2023 года. Это один из источников покрытия ежемесячного дефицита в следующем году. Мы намерены после коммуникации и согласования Европейской комиссией иметь механизм ритмичных и предвиденных траншей. Мы планируем, что в следующем году мы будем иметь четкий план с четкими размерами траншей ежемесячно в течение всего года. Это поможет нам сбалансировать бюджет и иметь предполагаемые расходы для покрытия социально необходимых расходов", - сказала она.

Транш для Украины:

В начале ноября 2022 года в Европейском Союзе заявили о намерении предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

6 декабря стало известно, что Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Позже власти Венгрии смогли добиться от Евросоюза размораживания части положенных ей денег, в обмен на снятие вето с 18 млрд евро помощи для Украины. Ранее 7,5 млрд евро из фондов Евросоюза для Венгрии заморозили из-за проблем с верховенством права.

13 декабря 2022 года все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году – по 1,5 млрд евро ежемесячно.

16 декабря 2022 года лидеры ЕС договорились о выделении 18 миллиардов евро для Украины.

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