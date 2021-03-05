Таким образом Метинвест полностью обеспечит собственные потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

Компания Метинвест приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля - «Покровской угольной группы». В состав группы входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются Шахтоуправление «Покровское» и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

Таким образом Метинвест увеличил долю в «Покровской угольной группе» до уровня контрольной, сообщили в компании.

"Это важное для нас приобретение. За последние несколько лет группа испытывала постоянный дефицит коксующегося угля. Сейчас мы достигли полного уровня самообеспеченности этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще сильнее. Следующим шагом станет интеграция новых активов в Группу для усиления синергии. Уверен, что в составе Метинвеста Покровская угольная группа сможет повысить свою эффективность, а ее сотрудники смогут ощутить преимущества корпоративной культуры с высокими социальными гарантиями», - заявил Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

Сообщается, что благодаря консолидации приобретенных активов Метинвест полностью обеспечит собственные потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

Вместе предприятия группы осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую продажу в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей, вблизи коксохимических предприятий Группы.

Подчеркивается, что все приобретенные активы расположены на подконтрольной Украине территории.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, который используют для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления «Покровское» по методологии JORC составляли соответственно 248 млн тонн и 151 млн тонн, которых хватит для обеспечения добычи минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составляли 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, а производство угольного концентрата – 3,2 млн тонн, что на 39% больше, чем в 2018 году.

«Получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря тому, что Метинвест приобрел 24,77% акций этого бизнеса в июле 2018 года, а также опциона на приобретение оставшихся 75,22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и других разрешений. В октябре 2020 года Метинвест получил разрешение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год для получения контроля над некоторыми предприятиями, входящими в Покровскую угольную группу», - говорится в пресс-релизе Метинвеста.

Отмечается, что в 2019-2020 годах, учитывая потенциальную интеграцию с Метинвестом, Покровская угольная группа провела реструктуризацию значительной части своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешний долг Покровской угольной группы составил 535 млн долларов США. В основном это реструктуризированная кредитная линия на сумму 480 миллионов долларов США со сроком погашения в 2030 году. Метинвест намерен применять взвешенный подход к управлению долговым портфелем Покровской угольной группы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН