Ранее такую помощь анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наёмных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах "красной" зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Читайте такжеRzeczpospolita: Украинцы теряют бизнес в Украине и открывают новые фирмы в ПольшеЗа принятие законопроекта "Об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (№5300) за основу проголосовали 307 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Принятие законопроекта в целом поддержали 312 народных избранников.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко, законопроектом предусматривается финансовая поддержка физических лиц-предпринимателей и наёмных работников, виды деятельности которых будут ограничены в соответствие с тем, что определённая территория будет отнесена к "красной" зоне в соответствии с постановлением Кабинета министров.

"Законопроектом предлагается помощь из двух источников. Первый – это государственный бюджет, это гарантированная сумма в 8000 грн. Второй источник – за счёт местных бюджетов исключительно в размере, который определяется соответствующим решением местных советов из местного бюджета", - сказала она.

Она напомнила, что в конце прошлого года подобную помощь получили 500 тысяч наемных работников и предпринимателей, которые подавали заявки на портале "Дия". Такой же механизм предполагается и сейчас. Также Свириденко подчеркнула, что Кабмин уже готовится к проведению платежей, поэтому задержек по выплатам не будет.

Что этому предшествовало

На заседании правительства 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривень предпринимателям и наёмным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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Автор: Дмитрий Шварц