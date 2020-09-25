Это может произойти из-за невозможности покрыть бюджетный дефицит.

Украина в этом году может столкнуться с необходимостью провести секвестр государственного бюджета из-за отсутствия возможности покрыть бюджетный дефицит.

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Об этом заявила на пресс-конференции заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

"Есть вероятность, что в этом году Украина не сможет одолжить на внешних и внутренних рынках без денежной эмиссии такие суммы и придется или делать эмиссию, или секвестировать бюджет", - сказала она.

Дефицит бюджета-2020

Репко напомнила, что дефицит государственного бюджета на текущий год составляет 7,5% ВВП, или около 300 миллиардов гривень, причем в октябре-ноябре нужно будет профинансировать 150-200 миллиардов гривень от этой суммы. Сегодня не совсем понятно, где будет страна брать эти деньги, поскольку даже по программе сотрудничества с Международным валютным фондом Украина может рассчитывать только на один транш до конца года, хотя ранее предполагалось два таких транша.

Главная угроза для бюджета

Также эксперт добавила, что большой угрозой для привлечения заемных средств является неопределенность из-за пандемии коронавируса.

"В Европе сейчас вторая волна коронавируса, понемногу падают рынки акций, за ними, скорее всего, с каким-то временным лагом пойдут вниз и долговые рынки. Пока что никто, кроме Израиля, не вводит новых жестких локдаунов. Но что будет – мы не знаем", - добавила она.

Что этому предшествовало

В апреле Верховная Рада внесла "антикризисные" изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривень.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработица – 9,4% вместо 8,1%, среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар против 27 гривень/доллар, а также ускорение инфляции до 8,7%.

В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 миллиардов гривень, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень, или 2,26% ВВП.

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

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Автор: Дмитрий Шварц