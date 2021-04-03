Главы стран, Владимир Зеленский и Зузана Чапутова, подписали договор о создании единых мультимодальных логистических центров, что стали бы опорными пунктами в логистической карте взаимодействия Европы и Азии в сфере торговли.

И здесь, – напоминает Павел Лисицин, – имеет смысл воспользоваться опытом логистической компании «Евротерминал», где прежде всего следует обратить внимание на грузовой комплекс, который интегрирован в пункт пропуска Одесского порта. На его территории возможно легкое и быстрое оформление грузов и автотранспорта, указывает Павел Лисицин. Все операции по досмотру, взвешиванию груза, и сканированию осуществляются с помощью автоматизированного оборудования, одновременно, с оформлением необходимых документов.

Лисицин Павел – президент компании «Евротерминал». Он отвечает за разработку стратегии компании в области многоканальной розничной логистики, стимулирования роста бизнеса и достижения необходимых результатов. Это позволило компании вырасти из предприятия регионального значения до национального поставщика логистических услуг, достигнув высокого годового роста выручки.

Проект «АвтоХаб»

Павел Лисицин также отвечает за стратегический рост компании, маркетинг, и разработку «АвтоХаба» с возможностью хранения до 2300 автомобилей и скоростью обработки до 600-700 машин за сутки. Специалисты «АвтоХаба» обеспечат полное таможенное оформление зарубежного авто с соблюдением всех необходимых процедур оформления документов.

«Великие компании и ценности создаются в течение длительного периода времени», – напоминает Павел Лисицин.

Не следует полагаться на краткосрочные стратегии, которые мало что добавляют к жизнеспособности компании. Лисицин Павел Владимирович понимает взаимосвязь между терпеливыми усилиями, инвестициями и ростом, благодаря сотрудничеству с городскими властями. Региональная стратегия ООО «Евротерминал» основана на предпосылке, что ведение бизнеса лицом к лицу с администрацией морского порта Одессы и муниципальными властями города по-прежнему является лучшей основой для успешного партнерства.

Сотрудничество с государственным сектором, что реализовал Павел Лисицин, принесло свои плоды: в «АвтоХабе» расположился административный офис для всех государственных органов, необходимых для официального оформления транспортного средства. То есть, напоминает Лисицин Павел, в одном месте собраны: таможня, пограничная служба, сервисный центр Министерства Внутренних Дел, «Укргазбанк», экспертная организация для определения стоимости машин, страховые компании и т.д.

Как работает «АвтоХаб»

На «АвтоХабе» Павел Лисицин ввел следующие возможности:

Контейнер выгружается с судна и доставляется на специально оборудованную площадку на территории компании «Евротерминал», после чего контейнер расформировывается. Затем машину выгружают из контейнеров, досматривают и отправляют на автосклад, после чего происходит таможенная очистка; Все автомобили на складе хранятся под видео-наблюдением; Эксперты оценивают авто на соответствие национальным стандартам и выдают необходимые сертификаты; Эксперты также определят стоимость машины – исходя из их оценки выплачивается налог на авто; Процесс таможенного оформления завершается; Ремонт машин и их переоснащение; Госрегистрация машин – здесь можно получить номерные знаки; Страховка от несчастных случаев.

Лисицин Павел Владимирович принял существенное личное участие в разработке стратегий развития компании. «Евротерминал» находит способы сократить расходы на топливо, отходы и утилизацию, а также внедряет устойчивые стратегии в ключевых точках своего функционирования, таких, как Накопительная Транзитная Площадка (НТП), Грузовой Комплекс, а также часть ГК, – проект «АвтоХаб».

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Автор: Иван Бойко