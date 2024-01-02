Продать доллар можно в среднем по курсу 38,20 грн, евро – 42,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 января, подорожал на 20 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне подорожал на 29 копеек и составляет 43,19 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,10 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 42 копейки – до 39,27 грн/долл. (продать доллар можно за 38,50 грн). Курс евро же в обменниках подорожал сразу на 48 копеек, до 43,40 грн/евро (курс продажи – 42,34 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Официальный курс гривни к доллару на 2 января установлен Национальным банком на уровне 38,01 грн/долл. Официальный курс гривни относительно евро сегодня составляет 42,01 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе, с 1 по 7 января, ситуация на валютном рынке будет оставаться без существенных изменений: ожидается, что границы допустимых валютных изменений останутся на уровне 37,5-38,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро на наличном рынке.

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