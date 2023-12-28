В послепраздничную неделю может несколько снизиться активность на рынке, отметил эксперт.

На следующей неделе, с 1 по 7 января ситуация на валютном рынке будет оставаться без существенных изменений: ожидается, что границы допустимых валютных изменений останутся на уровне 37,5-38,5 грн/$ и 39-41 грн/€ на наличном рынке.

Об этом УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, в то же время другие показатели рынка будут иметь такой вид:

ежедневные курсовые колебания на межбанке могут быть в пределах 0,2 грн;

разница между курсом покупки и продажи на межбанке не превысит 0,1 грн;

текущие колебания на наличном рынке будут в пределах 0,3 грн;

разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке не превысит 0,2-0,3 грн.

Кроме того, ожидается, что в послепраздничную неделю может несколько снизиться активность на рынке - в среднем на 20% по сравнению с последней неделей декабря, что может положительно сказаться не только на курсовых колебаниях, но и на объемах валютных интервенций, осуществляемых НБУ.

Видео дня

"К слову: процесс сокращения объемов "валютного вмешательства" на межбанк понемногу снижается, что является хорошим сигналом для всего рынка, ведь это является выразителем высокого уровня свободы при курсообразовании. Также стоит обратить внимание на то, что будет продолжаться процесс дальнейшего сближения межбанковского и наличного курсов. По нашим оценкам, на следующей неделе вполне возможно, что она будет составлять от 0,3 грн до 0,6 грн", - отметил эксперт.

Лесовой резюмировал, что в начале года ситуация на валютном рынке будет вполне прогнозируемой: на фоне сближения курсов межбанка и наличного рынка будет наблюдаться определенная курсовая стабильность (несмотря на незначительные курсовые колебания, коридоры допустимых изменений будут оставаться в пределах предыдущих нескольких недель).

Курс валют в Украине

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 28 декабря, подорожал на 25 копеек - до 38,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 55 копеек и составляет 42,50 грн за евро.

Национальный банк Украины на четверг, 28 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,62 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 25 копеек по сравнению с сегодняшним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,63 грн/евро, то есть гривня ослабла на 48 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: