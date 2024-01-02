Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,31 грн, евро – 42,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 2 января, остался на уровне предыдущего показателя – 38,80 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,20 грн, евро – по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" сегодня не менялся и составляет 38,31 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 42,55 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 января, подорожал на 20 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подорожал на 29 копеек и составляет 43,19 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня, 2 января, подорожал на 42 копейки – до 39,27 грн/долл. (продать доллар можно за 38,50 грн). Курс евро же в обменниках, в свою очередь, подорожал сразу на 48 копеек, до 43,40 грн/евро (курс продажи – 42,34 грн/евро).

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