Если рассматривать официальный курс, то за неделю гривня укрепилась более чем на 1 процент.

Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, официальный курс на уровне 41,03 грн/доллар. Таким образом, за семь рабочих дней гривня подорожала на 1,1%.

По данным Центра экономической стратегии, ключевыми факторами укрепления гривни стали:

реструктуризация обязательств по внешнему долгу;

продолжение валютных интервенций НБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения был лишь один случай, когда НБУ укреплял гривню семь раз подряд – в октябре 2023 года. Тогда курс за указанный период укрепился на 0,8%.

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Прогноз по курсу

В Capital Times прогнозируют, что курс доллара в Украине на конец 2024 года составит 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. – на конец 2025 года. Указывается, что экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне уменьшения финансовой помощи и мобилизационных процессов.

Ранее УНИАН писал, что марш-бросок доллара в направлении 42 грн/долл. остановлен. На прошлой неделе дефицит валюты снова уменьшился, поэтому НБУ воспользовался моментом и вернул официальный курс почти до уровня 41 грн/долл.

Актуальный курс

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 31 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар. В валютных обменниках Киева доллар остался на прежнем уровне и составляет 41,30 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,15 грн).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 31 июля, не изменился и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,95 грн за евро.

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