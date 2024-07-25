В августе могут быть сформированы новые валютные коридоры допустимых и объективных колебаний.

Последние дни июля, как и первые дни августа, на валютном рынке станут определенным образом достаточно спокойными и уравновешенными, ведь песня периода роста курсовых показателей НБУ своевременно отреагировал - в рамках режима "управляемой гибкости" удалось немного приглушить темпы курсовых рекордов и новый коридор ожидается на уровне 40,7-41,7 грн/долл.

В комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что восходящий тренд будет сменяться нисходящим и наоборот, однако с едва заметным "продвижением" (продавливанием) курсов вверх. В то же время другие показатели рынка не будут выбиваться за пределы системы валютных изменений как производной от режима "управляемой гибкости" (это и разница между курсами покупки/продажи, разница курсов на межбанке и наличном рынке, "люфт" курсов (конкуренция курсов) на наличном рынке и тому подобное.

"И можно ожидать, что именно в августе могут быть сформированы новые валютные коридоры допустимых и объективных колебаний: 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро. Однако это не произойдет неожиданно, все изменения будут медленными и постепенными", - сказал эксперт.

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Лесовой добавил, что по состоянию на 1 августа официальный курс доллара вполне может находиться на уровне 40,8-41 грн, что будет означать возобновление девальвационных процессов, которые по итогам июля могут составить до 1-1,3% (он напомнил, что по состоянию на 1 июля официальный курс доллара был 40,45 грн).

Банкир прогнозирует, что "базовые" характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40,7-41,7 грн/долл и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке 40,7-42 грн грн/долл и 43,5-46,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, курс валют будет медленно расти, однако такой рост будет под наблюдением регулятора: любые агрессивные и хаотичные изменения почти невозможны. В то же время рост курсов вполне ожидаем, ведь в конце года (как заложено в бюджете) курс американской валюты может достичь 42,1 грн, а общая инфляция составит до 8,2% (ожидается, что к концу года инфляция ускорится до 6%)", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 9 копеек и составляет 41,58 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 19 копеек и составляет 45,27 грн/евро (курс продажи - 45,05 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 44,68 грн/евро, то есть гривна выросла на 2 копейки.

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