Ожидается, что ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2024-м, и 2,9% в 2025 году.

Курс доллара в Украине на конец 2024 года составит 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. - на конец 2025 года, прогнозируют в Capital Times, передает NV.

Ожидается, что ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2024-м, и 2,9% в 2025 году.

Указывается, что экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне уменьшения финансовой помощи и мобилизационных процессов. При этом дополнительными причинами замедления экономики выступают проблемы с обеспечением элекроэнергией населения и промышленности, а также усиление торгового и бюджетного дефицита.

Видео дня

Также в Capital Times сделали выводы относительно инфляции в Украине:

"Инфляция в Украине достигла минимальных значений во II квартале 2024 года. Однако, в июне Госстат зафиксировал резкое ускорение потребительской и промышленной инфляции из-за повышения цен на электроэнергию. В довоенные годы бизнес постепенно перекладывал расходы на коммунальные платежи на потребителя, однако в военное время ресурса для покрытия дополнительных расходов у бизнеса недостаточно. Поэтому бизнес сразу закладывает в цены рост себестоимости".

Курс доллара в Украине на 31 июля

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,03 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки.

А официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,42 грн/евро, то есть гривня подешевела на 1 копейку.

Вас также могут заинтересовать новости: