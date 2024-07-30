Уменьшение дефицита валюты позволило НБУ снизить объем интервенций и укрепить гривню.

Марш-бросок доллара в направлении 42 грн/долл. остановлен: на прошлой неделе дефицит валюты снова уменьшился, поэтому НБУ воспользовался моментом и вернул официальный курс почти до уровня 41 грн/долл. Об этом рассказали в инвестгруппе ICU.

"На межбанковском рынке чистая покупка валюты упала почти вдвое, до $231 млн, ведь клиенты банков (юрлица) за четыре рабочих дня прошлой недели продали $840 млн валюты (на 14% больше аналогичного периода предыдущей недели), а купили чуть меньше $1,1 млрд иностранной валюты (на 6% меньше)", – говорится в сообщении.

В розничном сегменте валютного рынка чистая покупка валюты выросла на 6%, до 206 млн долларов. Население приобрело и продало валюты за четыре дня недели на 7% больше. Поэтому в итоге за четыре рабочих дня общий дефицит валюты составил $437 млн, что примерно на четверть меньше, чем за аналогичный период предыдущей недели.

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Отмечается, что уменьшение дефицита позволило НБУ не только уменьшить объем интервенций на 17%, до 785 млн долларов, но и укрепить гривню. По итогам недели официальный курс гривни усилился на 1% до 41,1 грн/долл., а наличная стоимость доллара США в системно важных банках уменьшилась на 0,8% до 41,0-41,5 грн/долл.

"Несмотря на уменьшение дефицита валюты, НБУ активно проводил интервенции и постепенно укрепил гривню, почти полностью компенсировав ее обесценивание в предыдущую неделю. Коммуникации НБУ свидетельствуют об определенном беспокойстве скоростью ослабления гривни и уменьшение привлекательности гривневых активов. Поэтому вполне возможно, что НБУ попытается держать курс некоторое время около текущего уровня, чтобы осенью продолжить ослабление до уровня 42-43 грн/долл.", - считают аналитики компании.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 июля, снизился на 10 копеек и составляет 41,40 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился сразу на 15 копеек и составляет 45,00 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 30 июля, снизился на 15 копеек и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,00 грн за евро.

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