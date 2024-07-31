Продать доллар можно в среднем по курсу 40,90 грн, евро - 44,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 31 июля, снизился на 5 копеек и составляет 41,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,20 грн за евро.

Какой курс на сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,30 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,15 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,85 грн/евро (курс продажи - 44,65 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,03 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,42 грн/евро, то есть гривна подешевела на 1 копейку.

Курс доллара в Украине на конец 2024 года составит 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. - на конец 2025 года, прогнозируют в Capital Times. Ожидается, что ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2024-м, и 2,9% в 2025 году.

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