Курс гривни к евро установлен на уровне 44,42 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,03 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта немного ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,42 грн/евро, то есть гривня подешевела на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,99/41,04 грн/долл., евро – 44,34/44,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

По прогнозу эксперта Сергея Фурсы, ситуация на валютном рынке до конца лета будет стабильной, резких скачков в ближайшее время не предвидится. Он считает, что курс доллара может подняться выше 42 гривень, однако никаких резких радикальных сдвигов не будет.

В инвестгруппе ICU рассказали, что на прошлой неделе дефицит валюты снова уменьшился, поэтому НБУ воспользовался моментом и вернул официальный курс почти до уровня 41 грн/долл.

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