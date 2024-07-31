Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 44,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 31 июля, не изменился и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,70 грн, евро - по курсу 43,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся - 44,84 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,30 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,15 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,85 грн/евро (курс продажи - 44,65 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 31 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,03 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,42 грн/евро, то есть гривна подешевела на 1 копейку.

В Capital Times спрогнозировали, что курс доллара в Украине на конец 2024 года составит 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. - на конец 2025 года

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